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Motorine yapılan 16 kuruş zam fiyatlara yansımayacak

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı. Artış, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır

Motorine yapılan 16 kuruş zam fiyatlara yansımayacak
HABERTURK.COM

Motorinin litresine yapılacak 16 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımayacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 16 kuruş zam yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği zam oranı ÖTV’den karşılanacağından pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 6,60 liradan, Ankara’da 6,67 liradan, İzmir’de ise 6,74 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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