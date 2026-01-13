Habertürk
Habertürk
        Motorine zam geldi! Motorine ne kadar zam geldi? 13 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine zam geldi! Motorine ne kadar zam geldi?

        Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin güçlü seyrini koruması ve ABD'nin Latin Amerika merkezli adımlarının küresel arz endişelerini artırmasıyla yükseldi. Öte yandan, uluslararası gelişmelerin motorin zammı olarak Türkiye fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi. Peki, Motorine ne kadar zam geldi?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 00:23 Güncelleme: 13.01.2026 - 00:23
        1

        Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD'nin Venezuela ve Küba merkezli adımlarının küresel petrol arzına yönelik risk algısını artırması da petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Trump yönetiminin Venezuela'nın petrol sektörüne yönelik söylemleri piyasalarda belirsizliği artırırken Trump, petrol ve doğal gaz şirketlerinin ülkede en az 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını öne sürdü. Tüm bu gelişmelerin Türkiye piyasasına motorin zammı olarak yansıması bekleniyor. Peki, motorine ne kadar zam geldi?

        2

        MOTORİNE ZAM GELDİ

        Motorine 13 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam geldi.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 50,70 TL

        Motorin litre fiyatı: 54,62 TL

        LPG litre fiyatı: 27,94 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 50,87 TL

        Motorin litre fiyatı: 54,81 TL

        LPG litre fiyatı: 28,93 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 52,05 TL

        Motorin litre fiyatı: 56,14 TL

        LPG litre fiyatı: 28,63 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 51,75 TL

        Motorin litre fiyatı: 55,87 TL

        LPG litre fiyatı: 28,84 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
