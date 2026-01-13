Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD'nin Venezuela ve Küba merkezli adımlarının küresel petrol arzına yönelik risk algısını artırması da petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Trump yönetiminin Venezuela'nın petrol sektörüne yönelik söylemleri piyasalarda belirsizliği artırırken Trump, petrol ve doğal gaz şirketlerinin ülkede en az 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını öne sürdü. Tüm bu gelişmelerin Türkiye piyasasına motorin zammı olarak yansıması bekleniyor. Peki, motorine ne kadar zam geldi?