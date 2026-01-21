Habertürk
Habertürk
        MOTORİNE ZAM GELDİ! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 21 Ocak 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Araç sahipleri dikkat: Motorine zam geldi! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?

        Döviz kurundaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Benzin, motorin ve LPG'ye uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Küresel çalkantılar nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan volatilite, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 21 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 08:39 Güncelleme: 21.01.2026 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geldi. Zamlı fiyatlar gece yarısı itibarıyla tabelaya yansırken ‘’Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 21 Ocak 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        2

        MOTORİNE ZAM GELDİ

        Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira zam geldi.

        Yeni fiyatlar, 21 Ocak 2026 Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıdı.

        3

        BENZİN VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Benzin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        4

        21 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.01 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.87 TL

        LPG litre fiyatı: 29.29 TL

        5

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.69 TL

        LPG litre fiyatı: 28.69 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 54.91 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.95 TL

        LPG litre fiyatı: 29.17 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 55.20 TL

        Motorin litre fiyatı: 57.20 TL

        LPG litre fiyatı: 29.09 TL

        8

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.82 TL

        LPG litre fiyatı: 28.69 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
