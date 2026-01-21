Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geldi. Zamlı fiyatlar gece yarısı itibarıyla tabelaya yansırken ‘’Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 21 Ocak 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…