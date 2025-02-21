Motorine zam geldi! 22 Şubat 2025 güncel motorin fiyatı ne kadar?
Petrol fiyatları, ABD ve Çin'de ekonomik toparlanma beklentileriyle artan talep, Rusya'nın arz kesintileri ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin piyasalarda yarattığı baskı nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Tüm bu dalgalanmalarla beraber motorine de zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi ve ne zaman pompaya yansıdı? İşte, detaylar...
Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politika belirsizliklerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Bu gelişmelerden etkilenen brent petrol dalgalı bir seyir izlerken, motorine de zam gelmesi bekleniyor. Peki, motorine kaç TL zam geldi?
MOTORİNE ZAM
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruş zam geldi.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,24 TL
Motorin litre fiyatı: 47,89 TL
LPG litre fiyatı: 26,74 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,38 TL
Motorin litre fiyatı: 48,00 TL
LPG litre fiyatı: 27,51 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,94 TL
Motorin litre fiyatı: 48,71 TL
LPG litre fiyatı: 27,35 TL
İZMİR ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI L
Benzin litre fiyatı: 47,33 TL
Motorin litre fiyatı: 49,08 TL
LPG litre fiyatı: 27,25 TL