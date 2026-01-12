Motorine zam geliyor! Motorine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?
Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin güçlü seyrini koruması ve ABD'nin Latin Amerika merkezli adımlarının küresel arz endişelerini artırmasıyla yükseldi. Öte yandan, uluslararası gelişmelerin motorin zammı olarak Türkiye fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi. Peki, motorine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?
Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD'nin Venezuela ve Küba merkezli adımlarının küresel petrol arzına yönelik risk algısını artırması da petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Trump yönetiminin Venezuela'nın petrol sektörüne yönelik söylemleri piyasalarda belirsizliği artırırken Trump, petrol ve doğal gaz şirketlerinin ülkede en az 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını öne sürdü. Tüm bu gelişmelerin Türkiye piyasasına motorin zammı olarak yansıması bekleniyor. Peki, motorine ne kadar ne zaman zam gelecek?
MOTORİNE ZAM GELİYOR
Motorine 13 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam geleceği öngörülüyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 50,70 TL
Motorin litre fiyatı: 52,45 TL
LPG litre fiyatı: 27,94 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 50,87 TL
Motorin litre fiyatı: 52,57 TL
LPG litre fiyatı: 28,93 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,05 TL
Motorin litre fiyatı: 53,90 TL
LPG litre fiyatı: 28,63 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51,75 TL
Motorin litre fiyatı: 53,61 TL
LPG litre fiyatı: 28,84 TL