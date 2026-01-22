CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İNDİRİLDİ

MTV'deki zam oranı, Cumhurbaşkanı yetkisi ile yeniden belirlenebiliyor. Geçmiş yıllardan bu duruma örnek verecek olursak, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23.73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.

2020 yılında da aynı şekilde yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 22.58 iken, MTV zam oranı Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 12 olarak belirlenmişti.

2021 yılında ise yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı geçerliliğini korurken, 2022'de de yüzde 36.2'lik oran Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 25'e indirilmişti.

2023'te de yüzde 122.93 olarak açıklanan Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 61.5'e düşürülmüştü.

2024 ve 2025 yıllarında ise Yeniden Değerleme Oranı herhangi bir değişiklik olmadan MTV oranlarının belirlemesinde geçerli olmuştu.

2026 yılında ise yüzde 25.49'luk Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar kapsamında yüzde 18.95'e düşürüldü.