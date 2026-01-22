Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi: MTV ödemeleri nasıl, nereden ödenir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2026 yılının ilk taksit ödemeleri 1 Ocak tarihinde başladı. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez ödemesi yapılan MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla tahsil edilebiliyor. Peki, "2026 MTV ne kadar oldu, ilk taksit ne zaman, nasıl ödenir?" İşte 2026 Ocak MTV son ödeme tarihi...
Ocak ayında üç hafta geride kalırken, MTV son ödeme tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. MTV ödemeleri, dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek belirlenen tarihlerde yapılabiliyor. Peki, "2026 MTV ne kadar oldu, ilk taksit ne zaman, nasıl ödenir?" İşte 2026 MTV ödemelerinin sona ereceği tarih...
CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İNDİRİLDİ
MTV'deki zam oranı, Cumhurbaşkanı yetkisi ile yeniden belirlenebiliyor. Geçmiş yıllardan bu duruma örnek verecek olursak, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23.73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.
2020 yılında da aynı şekilde yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 22.58 iken, MTV zam oranı Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 12 olarak belirlenmişti.
2021 yılında ise yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı geçerliliğini korurken, 2022'de de yüzde 36.2'lik oran Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 25'e indirilmişti.
2023'te de yüzde 122.93 olarak açıklanan Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 61.5'e düşürülmüştü.
2024 ve 2025 yıllarında ise Yeniden Değerleme Oranı herhangi bir değişiklik olmadan MTV oranlarının belirlemesinde geçerli olmuştu.
2026 yılında ise yüzde 25.49'luk Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar kapsamında yüzde 18.95'e düşürüldü.
MTV ZAMMI 2026 NE KADAR OLDU?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeni yıl zam oranını belirleyen 'Yeniden Değerleme Oranı' düşürüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TÜİK tarafından Ekim ayında açıklanan yüzde 25.49'luk oran yüzde 18.95'e indirildi. Böylece, 2026'da ödenecek en düşük MTV tutarı da 5 bin 750 TL oldu
MTV İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?
MTV taksit ödemeleri 1 Ocak'ta başladı ve 2 Şubat tarihinde sona erecek.
MTV ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan ödenebilecek.
Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.
Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi),
PTT işyerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.
MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.