Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - OSMANİYE

Karataş Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Sarıarslan, apartmanın önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığı görünce durumu polise bildirdi.Adrese giden ekipler, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, tıbbı maske takan iki kişinin motosikleti çaldığı belirlendi.Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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