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        Haberler Gündem Motosikletle takip ettikleri sürücüyü, tabancayla başından vurdular - En Son Haberler

        Motosikletle takip ettikleri sürücüyü, tabancayla başından vurdular

        Adana'da motosikletli 2 şüpheli, takip ettikleri otomobil sürücüsü Yakup Bozkurt'u, tabancayla başından vurarak öldürdü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:44 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:04
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        Adana'daki olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahhallesi 13324. Sokak’ta meydana geldi. Yakup Bozkurt, otomobiliyle Obalar Caddesi’nde seyir halindeyken, motosikletli 2 şüpheli aracı takip etmeye başladı.

        Takip edildiğini anlayan Bozkurt, ara sokağa girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada motosikletteki şüpheli, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Bozkurt’un başına isabet etti. Vurulan Bozkurt’un direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir kamyonete çarptı. Şüpheliler ise hızla olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Bozkurt’un cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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