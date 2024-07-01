Motosikletle takip ettikleri sürücüyü, tabancayla başından vurdular

Adana'daki olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahhallesi 13324. Sokak’ta meydana geldi. Yakup Bozkurt, otomobiliyle Obalar Caddesi’nde seyir halindeyken, motosikletli 2 şüpheli aracı takip etmeye başladı.

Takip edildiğini anlayan Bozkurt, ara sokağa girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada motosikletteki şüpheli, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Bozkurt’un başına isabet etti. Vurulan Bozkurt’un direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir kamyonete çarptı. Şüpheliler ise hızla olay yerinden kaçtı.