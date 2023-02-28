Motosikletli profesörün öldüğü kazada kamyon şoförü serbest

Motosikletiyle gezmeye çıkan Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Şahin'in (45) öldüğü kazada, kamyon şoförü serbest bırakıldı.
Kaza, önceki gün Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu olan Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Şahin, motosikletiyle gezmeye çıktı.
SAVRULUP AĞIR YARALANDI
Şahin, Kırıkkale yönüne giderken önde seyir halinde bulunan S.T.'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti, kendisi ve kaskı yolda metrelerce savrulan Şahin, ağır yaralandı.
2 ÇOCUK BABASI DÜN TOPRAĞA VERİLDİ
Çağrılan ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Şahin, dün Kırıkkale'de cenaze töreni ardından toprağa verildi.
KAÇAN SÜRÜCÜ KÖYDE YAKALANDI
Kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsü S.T., polisin yaptığı araştırma sonucu Hasandede köyünde yakalandı. Gözaltına alınan S.T. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI
Öte yandan kazayla ilgili görgü tanığı İ.O.'nun ifadesi de alındı. İ.O., motosiklet sürücüsünün sağ şeritte giderken öndeki kamyonun arkasına çarpıp, savrularak, sağ şeride düştüğünü belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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