Mourinho'dan 3 değişiklik!

Ligde şampiyon olan Galatarasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Morinho, karşılaşmada kaleyi genç file bekçisi Osman Ertuğrul Çetin'e emanet etti.

Fenerbahçede kaleci Livakovic ile kart cezalısı Fred kadroda yer almazken Szymanski yedeğe çekildi.

Sarı-lacivertli takım sahaya, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Kostic, Djiku, Skriniar, Amrabat, Tadic, Oğuz Aydın, Talisca, Dzeko, En Nesyri ilk 11 ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterce, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Münir Levent Mercan, Cenk Tosun, Szymanski ve Yusuf Akçiçek yer aldı.

REKLAM