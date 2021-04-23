Tottenham'da bekleneni veremeyen Jose Mourinho'nun görevine geçtiğimiz günlerde son verilmişti. 58 yaşındaki teknik adamın sonraki adresinin neresi olacağı merak edilirken sürpriz bir iddia geldi.

Brezilya futbolunun önemli isimlerinden Rivaldo, Portekizli çalıştırıcıyla ilgili konuştu. Rivaldo, "Jose Mourinho mükemmel bir teknik direktör. Kanıtlaması gereken bir şey yok. Duyduğuma göre Brezilya'da bir kulübü çalıştırma ihtimali var. Avrupa'dan sonra Brezilya onun için ilginç bir tecrübe olabilir" dedi.

Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'da hocalık yapan Mourinho'nun geleceği merak konusu...