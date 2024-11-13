Mourinho ve futbolcular eğitim bursu alan çocuklarla buluştu

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya gelen TED bursiyeri çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadılar. Antrenman öncesi çocuklarla buluşan ve sohbet eden Portekizli teknik adam ve tüm futbolcular, bol bol fotoğraf çektirdiler.

Ayrıca Fenerbahçe’nin burs verdiği ve bugün tesislere gelemeyen Hataylı çocukların çizdikleri resimler ve yazdıkları duygusal mektuplar da teknik direktör Jose Mourinho’ya armağan edildi. Mourinho çocuklara teşekkür ederken, onların yanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Hataylı çocuklar tarafından hazırlanan resimleri ve mektupları saklayacağını söyledi.

REKLAM Yönetim kurulu üyesi Eren Dişli de Fenerbahçe’nin bugünü çocuklara yaşatmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, Türk Eğitim Derneği’nin çocuklarına Fenerbahçe atkıları takdim etti.