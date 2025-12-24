MSB 1113 işçi alımı İŞKUR başvuruları devam ediyor! 2025 Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı için personel alımı yapacak. Toplamda 1113 personelin alınacağı MSB işçi alımı için başvuru tarihi, şartları merak ediliyor. Yayınlana ilana göre personel alımı detayları belli oldu. MSB sürekli işçi alımların yapılacağı yerler arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya gibi iller yer aldı. Başvurular İŞKUR üzerinden tamamlanacak. Peki Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
MSB işçi alımı başvuruları başladı. Başvuru süreci boyunca adayların İŞKUR’un resmi internet sitesi veya il müdürlükleri aracılığıyla işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kadroda görevlendirilmek isteyen adaylar MSB işçi alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025 Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar
MSB 1113 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE ŞARTLARI NELER?
MSB işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, İŞKUR başvuru ekranında yer alan ilanlardan yalnızca bir iş yeri ve bir meslek kolu için başvuruda bulunabilecek.
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIM YAPILACAK İLLER VE MESLEKLER
MSB İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER
İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova.
ALIM YAPILACAK MESLEKLER
İş Güvenliği Uzmanı, Uçak Elektronik Sistemleri Bakım-Onarımcısı, Aşçı, Kuru Temizleme İşçisi, Fırın İşçisi, Kalorifer Tesisat Onarımcısı, Sıhhi Tesisatçı, Boyacı-Badanacı, Motorcu, Ofset Baskı Operatörü, Kaynakçı, Elektrikçi, İş Makineleri Operatörü (Hafif), Camcı, Saatçi, Bahçıvan ve Fayansçı.
BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylarda aranacak başlıca şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Kamu haklarından mahrum olmamak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
Başvuru sürecine ilişkin tüm detaylara İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar aracılığıyla ulaşılabilecek.
Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli ya da muaf olmak).
Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.
Devletin güvenliğine, anayasal düzene, millî savunmaya ve Devlet sırlarına karşı suçlar ile zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak.
Terör örgütleriyle herhangi bir üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibatı bulunmamak.