BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda aranacak başlıca şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Başvuru sürecine ilişkin tüm detaylara İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar aracılığıyla ulaşılabilecek.

Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli ya da muaf olmak).

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene, millî savunmaya ve Devlet sırlarına karşı suçlar ile zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Terör örgütleriyle herhangi bir üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibatı bulunmamak.