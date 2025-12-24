Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam MSB 1113 işçi alımı İŞKUR başvuruları sürüyor! 2025 Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

        MSB 1113 işçi alımı İŞKUR başvuruları devam ediyor! 2025 Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

        Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı için personel alımı yapacak. Toplamda 1113 personelin alınacağı MSB işçi alımı için başvuru tarihi, şartları merak ediliyor. Yayınlana ilana göre personel alımı detayları belli oldu. MSB sürekli işçi alımların yapılacağı yerler arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya gibi iller yer aldı. Başvurular İŞKUR üzerinden tamamlanacak. Peki Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 09:23 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MSB işçi alımı başvuruları başladı. Başvuru süreci boyunca adayların İŞKUR’un resmi internet sitesi veya il müdürlükleri aracılığıyla işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kadroda görevlendirilmek isteyen adaylar MSB işçi alımı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025 Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar

        2

        MSB 1113 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE ŞARTLARI NELER?

        MSB işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, İŞKUR başvuru ekranında yer alan ilanlardan yalnızca bir iş yeri ve bir meslek kolu için başvuruda bulunabilecek.

        MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALIM YAPILACAK İLLER VE MESLEKLER

        MSB İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER

        İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova.

        3

        ALIM YAPILACAK MESLEKLER

        İş Güvenliği Uzmanı, Uçak Elektronik Sistemleri Bakım-Onarımcısı, Aşçı, Kuru Temizleme İşçisi, Fırın İşçisi, Kalorifer Tesisat Onarımcısı, Sıhhi Tesisatçı, Boyacı-Badanacı, Motorcu, Ofset Baskı Operatörü, Kaynakçı, Elektrikçi, İş Makineleri Operatörü (Hafif), Camcı, Saatçi, Bahçıvan ve Fayansçı.

        4

        BAŞVURU ŞARTLARI

        Adaylarda aranacak başlıca şartlar şöyle:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak.

        Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

        Başvuru sürecine ilişkin tüm detaylara İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar aracılığıyla ulaşılabilecek.

        Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli ya da muaf olmak).

        Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.

        Devletin güvenliğine, anayasal düzene, millî savunmaya ve Devlet sırlarına karşı suçlar ile zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak.

        Terör örgütleriyle herhangi bir üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibatı bulunmamak.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Meloni'den "2026 daha zor olacak" mesajı
        Meloni'den "2026 daha zor olacak" mesajı
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        2 bölge için kritik uyarı!
        2 bölge için kritik uyarı!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge!
        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge!
        Kibrit neden bu kadar geç ortaya çıktı?
        Kibrit neden bu kadar geç ortaya çıktı?
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor