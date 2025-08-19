2025 MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3.097 işçi alımı için başvurular, 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alındı. Yayımlanan ilana göre, açık iş pozisyonları için sınav icra edilecek. Sınava açık iş gücü miktarının dört katı oranında aday kabul edilecek.

Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi amacıyla MSB kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda gerçekleştirildi.

Ancak MSB kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kura sonuçları hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.