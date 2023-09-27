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        Haberler Gündem MSB duyurdu: Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er başvuruları ne zaman bitecek?

        Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Sözleşmeli er başvuruları ne zaman bitecek?

        Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre bu sene içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına 16 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 4 bin 16 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin olmak üzere toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini planlandı. Açıklama sonrasında gözler "Sözleşmeli er başvuruları ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 20:38 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:38
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        Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er başvuruları 21 Ağustos tarihi itibarıyla başlamıştı. Toplam 22 bin 16 sözleşmeli er temini için başvuruların ne zaman biteceği ise merak konusu oldu. Peki, Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er başvuruları ne zaman bitecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...

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        SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

        Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının 21 Ağustos'ta başlayan sözleşmeli er temini başvuruları https://personeltemin.gov.tr adresinden 1 Ekim gece yarısına kadar devam edecek.

        BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİLER

        Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

        Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

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        En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;

        Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; ilgili Kuvvet Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli er oluncaya kadar Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.

        Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılır.

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        Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

        Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde çavuşluğa geçirilir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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