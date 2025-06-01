MSB: Göklerdeki gücümüz daim olsun

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla, 114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla. Türk Hava Kuvvetlerimizin 114üncü kuruluş yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, Türk Hava Kuvvetlerinin hava araçları ile bazı operasyon ve tatbikatlara ait görüntüler yer aldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.