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        Haberler Gündem MSB: Hava Kuvvetlerine ait 3 uçak, Romanya'da eğitim uçuşuna katıldı

        MSB: Hava Kuvvetlerine ait 3 uçak, Romanya'da eğitim uçuşuna katıldı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 3 uçağın Romanya hava sahasındaki eğitime katıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 23:41 Güncelleme: 18.01.2025 - 23:41
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        MSB: Hava Kuvvetlerine ait 3 uçak, Romanya'da eğitim uçuşuna katıldı
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        MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında planlanan eğitim faaliyetine Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığından 2 adet F-16 ve 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığından 1 adet KC-135R uçağı katıldı" ifadeleri kullanıldı.

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