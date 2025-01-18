MSB: Hava Kuvvetlerine ait 3 uçak, Romanya'da eğitim uçuşuna katıldı

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında planlanan eğitim faaliyetine Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığından 2 adet F-16 ve 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığından 1 adet KC-135R uçağı katıldı" ifadeleri kullanıldı.

NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında planlanan eğitim faaliyetine Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5’inci Ana Jet Üs… pic.twitter.com/Jb0FO8snBt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2025