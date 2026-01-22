MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama 2026: MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 1113 sürekli işçi alımı kurası tamamlandı. Başvuru yapan adaylar tarafından merakla beklenen kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonucunda iş güvenliği uzmanı, uçak kaporta bakım ve onarımcısı, uçak motor ve sistemler bakım ve onarımcısı, tekneci, motorcu, kaynakçı, terzi, elektronikçi gibi mesleklere yapılacak alım için asil ve yedek adaylar belirlendi. Akabinde ise MSB kura sonucu asil ve yedek aday listeleri araştırılmaya başlandı. Peki, MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...
Milli Savunma Bakanlığı’nın farklı kadrolarda istihdam etmek üzere yapacağı 1113 sürekli işçi alımı için kura çekimi, 21 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirildi. Kura çekilişi, Ankara Çankaya'daki MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda yapıldı. Böylece sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlendi. Çekiliş tamamlanır tamamlanmaz MSB işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek aday listesi araştırmaları başladı. Peki, MSB 1113 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, asil/yedek isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 2026 MSB işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı!
2026 MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
MSB işçi alımı kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da başladı.
Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) noter huzurunda yapıldı.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçlarının, kura çekimi tamamlandıktan en geç 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.
Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, kura sonuçlarını ve asil/yedek listelerini aşağıdaki resmi internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulayabilecek.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BELGE KONTROLÜ YAPILACAK
Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak.
Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.
Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecek.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacak.
SINAV GÜNÜ, SAATİ VE YERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak.
Belirtilen gün ve saatte adayların sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir. Sınav günü katılış yapmayan adaylara başka bir güne sınav planlaması yapılmayacak, adaylıkları sonlandırılacak. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.