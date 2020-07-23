MSB: Libya'da mayın ve EYP'lerin imha çalışmaları sürüyor

MSB'den yapılan açıklamada, "Bölgede bulunan TSK'nin kara, deniz ve hava komutanlıklarına bağlı, Mayın ve EYP Tespit ve İmha (METİ),Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ),Mayın Arama Köpeği (MAKÖ),Mühimmat İmha (EOD) ve Sualtı Savunma (SAS) Timlerinin Kullanım Usul ve Kabiliyetleri Eğitimi programı düzenlendi." ifadesi kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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