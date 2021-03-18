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MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Milli Savunma Bakanlığı memur alımı sonuçları

MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı 190 memur alımı başvuruları 31 Ocak'ta son ermişti. Adaylar 'MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte Milli Savunma Bakanlığı memur alımı sonuçları hakkında...

MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Milli Savunma Bakanlığı memur alımı sonuçları

2021 MSB memur alımı başvuru sonuçları için heyecan devam ediyor. Binlerce memur adayının başvuruda bulunduğu MSB memur alımı ilanı için sonuç duyurusu bekleniyor. Başvuruların üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen yakın zamanda herhangi bir duyuru gelmemişti. Peki, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar için herhangi bir duyuru henüz yayınlanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

MSB ALIM YAPILACAK KADROLAR!

Harita Genel Müdürlüğü 104 Memur,
Milli Savunma Bakanlığı 6 Memur,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 4 Memur.
Milli Savunma Üniversitesi 10 Memur,
Milli Savunma Bakanlığı 50 uzman yardımcısı,
Genel Kurmay Başkanlığı 5 Türk Silahlı Kuvvetler Uzman yardımcısı,

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Milli Savunma Bakanlığı Memur alımı için adaylardan öncelikle genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Özel olarak ise adaylardan KPSS olarak 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak kadrolara göre belirtilen alanlardan en az 70 puan almış olmak şartı aranacak. Eğitim olarak ise alım yapılacak alanlarda belirtilen eğitim seviyesinde eğitimini tamamlamış olmak gereklidir.

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