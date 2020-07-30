MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı devam ediyor

DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Azerbaycan- Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın, Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla Bakü ve ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak devam ettiğini açıkladı.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2020



MSB, Türkiye ile Azerbaycan'ın düzenlediği 'TurAz (Türkiye Azerbaycan) Kartalı' tatbikatına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

'Tek Millet, İki Devlet' başlığıyla yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla devam ediyor" denildi.