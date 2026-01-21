Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır, başvuru şartları neler, sınav ücreti ne kadar?

        MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

        Milli Savunma Bakanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları devam ediyor. 2026 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapılacak temin için adaylar, başvurularını 25 Ocak tarihine kadar yapabilecek. Bu kapsamda adaylar, "MSB erbaş ve er alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 10:54 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Savunma Bakanlığınca 2026 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na alınacak uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları devam ediyor. Adayların 25 Ocak tarihine kadar başvurularını tamamlayıp sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Geçerli şartları taşıyan adaylar, iki statüden sadece bir tanesi için başvuru yapabilecek. Peki, MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, sınav ücreti ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2026 yılı için Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapılacak uzman erbaş ve sözleşmeli er temin süreci devam ediyor. Adaylar, başvurularını 25 Ocak 2026 tarihine kadar yapabilecek.

        Geçerli şartları sağlayan adaylar "uzman erbaş" veya "sözleşmeli er" statülerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilir. Her iki statü için başvuru yapılamayacak.

        3

        MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Milli Savunma Bakanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için başvurular 25 Ocak 2026 tarihine kadar çevrimiçi olarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

        Başvuru sonrasında sınav ücretleri T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenecek.

        Son başvuru tarihi 25 Ocak 2026 saat 17.30'a kadar olup, sınav ücretlerinin en geç 25 Ocak 2026 saat 23.30'a kadar ödenmesi gerekiyor.

        MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı sınav ücreti 250 TL olarak açıklandı. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

        Sınav ücretleri; https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak başvuru işleminin tamamlanmasının ardından T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM ekranı üzerinden T.C. Kimlik Numarası girilerek yatırılacak.

        5

        GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        - Türk vatandaşı ve erkek olmak,

        - Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

        - Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

        - Yapılacak uygulamalı sınav, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat aşamalarından başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,

        - Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

        - Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

        - Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

        - Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

        - Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        - Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.

        Özel başvuru şartlarına ise MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvuru kılavuzundan ulaşılabilir.

        2026 MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!