GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türk vatandaşı ve erkek olmak,

- Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

- Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

- Yapılacak uygulamalı sınav, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat aşamalarından başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,

- Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

- Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

- Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.

Özel başvuru şartlarına ise MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvuru kılavuzundan ulaşılabilir.

