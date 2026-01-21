MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Milli Savunma Bakanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvuruları devam ediyor. 2026 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapılacak temin için adaylar, başvurularını 25 Ocak tarihine kadar yapabilecek. Bu kapsamda adaylar, "MSB erbaş ve er alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar haberimizde...
Milli Savunma Bakanlığınca 2026 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na alınacak uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları devam ediyor. Adayların 25 Ocak tarihine kadar başvurularını tamamlayıp sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Geçerli şartları taşıyan adaylar, iki statüden sadece bir tanesi için başvuru yapabilecek. Peki, MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, sınav ücreti ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2026 yılı için Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapılacak uzman erbaş ve sözleşmeli er temin süreci devam ediyor. Adaylar, başvurularını 25 Ocak 2026 tarihine kadar yapabilecek.
Geçerli şartları sağlayan adaylar "uzman erbaş" veya "sözleşmeli er" statülerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilir. Her iki statü için başvuru yapılamayacak.
MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Bakanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için başvurular 25 Ocak 2026 tarihine kadar çevrimiçi olarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.
Başvuru sonrasında sınav ücretleri T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenecek.
Son başvuru tarihi 25 Ocak 2026 saat 17.30'a kadar olup, sınav ücretlerinin en geç 25 Ocak 2026 saat 23.30'a kadar ödenmesi gerekiyor.
MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı sınav ücreti 250 TL olarak açıklandı. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.
Sınav ücretleri; https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak başvuru işleminin tamamlanmasının ardından T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM ekranı üzerinden T.C. Kimlik Numarası girilerek yatırılacak.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türk vatandaşı ve erkek olmak,
- Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
- Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
- Yapılacak uygulamalı sınav, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat aşamalarından başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,
- Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
- Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
- Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.
Özel başvuru şartlarına ise MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvuru kılavuzundan ulaşılabilir.
2026 MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ