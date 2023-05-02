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HABERTURK.COM

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği MSG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, mitinglerde çalınan eserlerin telifinin ödenmesi hakkında, tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip telif talebinde bulunacaklarını söyledi.

Ferhat Göçer, ''Miting alanlarının hoparlörlerden yayınlanan müziklerle konser alanlarına dönüşmesi üzerine “Tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip, alanlarda tespit yapacağız, hakkımızı talep edeceğiz” dedi. Tüm parti temsilcilerinin telif haklarını destekleyici açıklamalar yapmasının ümit verici olmasına karşın seçim döneminde karşılaşılan bu durumun endişe verici olduğunu belirten Göçer’in açıklamaları şöyle: Mitingler, konuşmacılar mikrofon başına geçinceye kadar hoparlörlerden yayınlanan müziklerle konser alanlarına dönüşmüş durumda. Türkiye’nin dört bir yanında her gün onlarca miting yapılıyor. Otobüslerde ve miting alanlarında, partilerin kendi slogan şarkıları; üyemiz eser sahiplerinin izinli izinsiz şarkıları hoparlörlerden bangır bangır çalınıyor. Telif haklarına saygı gösterilmesini beklemek en doğal hakkımız Tüm parti teşkilatlarına sesleniyorum. Konser alanına çevirdiğiniz mitinglerde çalınan eserlerin telifini ödeyin. Telifini ödemeyen, eser sahibi üyelerimizin iznini almayan tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip, alanlarda tespit yaparak hakkımızı arayacağız.