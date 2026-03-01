2026 MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 bugün tamamlandı. Sınav sonrası adayların sosyal medyadaki değerlendirmeleri dikkat çekti. Paylaşımlarda matematik testinin genel olarak kolay ve yapılabilir bulunduğu ifade edilirken, sosyal bilimler bölümünün ise beklenenden daha zor ve ayırt edici olduğu yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Peki, MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte 2026 MSÜ sınav yorumları haberimizde...