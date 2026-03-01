MSÜ 2026 soru yorumları: MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı?
2026 MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonrası adayların en çok yönelttiği soru "MSÜ zor muydu, kolay mıydı?" oldu. Sınava katılan binlerce aday, sorulara ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya üzerinden paylaşırken özellikle Türkçe ve Sosyal Bilimler testleri hakkında yorumlar yapıldı. Peki, MSÜ 2026 sınavı adaylara göre zor muydu yoksa kolay mıydı? İşte sınav sonrası öne çıkan yorumlar ve ilk değerlendirmeler…
2026 MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 bugün tamamlandı. Sınav sonrası adayların sosyal medyadaki değerlendirmeleri dikkat çekti. Paylaşımlarda matematik testinin genel olarak kolay ve yapılabilir bulunduğu ifade edilirken, sosyal bilimler bölümünün ise beklenenden daha zor ve ayırt edici olduğu yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Peki, MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte 2026 MSÜ sınav yorumları haberimizde...
2026 MSÜ KOLAY MIYDI?
MSÜ sınavından çıkan adaylar sınava ilişkin yorumlarını sosyal medyadan paylaşmaya başladı. İşte, ilk yorumlar...
