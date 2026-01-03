Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026! MSÜ sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?

        MSÜ başvuru ve sınav tarihleri 2026: MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor?

        Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından belli oldu. MSÜ başvuruları belirlenen tarih aralığında, ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Peki, "MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2026 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri...

        Giriş: 03.01.2026 - 18:19 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:19
        1

        MSÜ başvurularında geri sayım sürüyor. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, MSÜ başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde 120 soru sorulmaktadır. Peki, "MSÜ sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlayacak?" İşte Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuru tarihleri...

        2

        MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        MSÜ başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5 Ocak tarihinde başlayacak 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

        3

        MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

        4

        MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2026 Yılı ÖSYM Sınav Takvimi'ni açıkladı.

        Buna göre, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

        5

        MSÜ 2026 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

