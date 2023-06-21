MÜLAKAT YANİ SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

Seçim Aşaması Faaliyetleri:



a. Hava Harp Okulu adayları için;



1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),



2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)



3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.