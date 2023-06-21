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MSÜ mülakatları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? 2023 MSÜ mülakat takvimi belli oldu!

MSÜ tercih sonuçları için beklenen açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte, 2023 Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alım sürecine ilişkin ön başvuru sonuçları adayların erişimine açıldı. Söz konusu açıklamanın ardından gözler MSÜ mülakatlarına çevrildi. İşte, konuyla ilgili detaylar...

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  • MSÜ mülakatları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? 2023 MSÜ mülakat takvimi belli oldu!

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının geçtiğimiz gün açıklaması ile birlikte MSÜ mülakatlarının ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar belli oldu. İşte, yurt genelinde binlerce adayı yakından ilgilendiren MSÜ mülakatlarına dair tüm bilgiler...
  • MSÜ mülakatları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? 2023 MSÜ mülakat takvimi belli oldu!

    MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

    2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

    a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

    b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

    c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

    ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.
  • MSÜ mülakatları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? 2023 MSÜ mülakat takvimi belli oldu!

    MÜLAKAT YANİ SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

    Seçim Aşaması Faaliyetleri:

    a. Hava Harp Okulu adayları için;

    1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

    2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

    3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.
  • MSÜ mülakatları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? 2023 MSÜ mülakat takvimi belli oldu!

    b. Diğer Harp Okulu adayları için;

    1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

    2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır. 
  • MSÜ mülakatları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? 2023 MSÜ mülakat takvimi belli oldu!

    c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;

    1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

    2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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