        MSÜ ne zaman, başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM sınav takvimi ile 2026 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman?

        MSÜ ne zaman, başvuruları ne zaman bitiyor?

        Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim alma hedefiyle sınava hazırlanan binlerce aday, MSÜ başvuru sürecine ilişkin takvimi yakından izliyor. 5 Ocak'ta başlayan başvuruların ardından gözler, son başvuru tarihine çevrildi. Adaylar, "MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek, hangi gün bitecek?" sorularına yanıt ararken, 2026 MSÜ sınavının yapılacağı tarih de merak konusu oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi, sürece dair önemli ipuçları sunuyor. İşte detaylar...

        Giriş: 08.01.2026 - 22:11 Güncelleme: 08.01.2026 - 22:11
        Asker olma hayali kuran adayların katılım sağlayacağı 2026 Milli Savunma Üniversitesi sınavı için başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. 5 Ocak itibarıyla başlayan başvurular sonrası binlerce kişi, son başvuru gününü araştırmaya başladı. “MSÜ başvuruları hangi tarihte sona erecek?” sorusu gündemdeki yerini korurken, ÖSYM takvimiyle birlikte MSÜ sınavının yapılacağı tarih de adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

        MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI

        MSÜ başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5 Ocak tarihinde başladı. Başvurular 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

        2026 MSÜ TAKVİMİ

        Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026

        Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026

        Sınav Tarihi: 1 Mart 2026

        Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025

        MSÜ SINAVI HAKKINDA

        MSÜ, Türkiye'de öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ'de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı'na girmesi gerekmektedir.

