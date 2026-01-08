MSÜ ne zaman, başvuruları ne zaman bitiyor?
Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim alma hedefiyle sınava hazırlanan binlerce aday, MSÜ başvuru sürecine ilişkin takvimi yakından izliyor. 5 Ocak'ta başlayan başvuruların ardından gözler, son başvuru tarihine çevrildi. Adaylar, "MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek, hangi gün bitecek?" sorularına yanıt ararken, 2026 MSÜ sınavının yapılacağı tarih de merak konusu oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi, sürece dair önemli ipuçları sunuyor. İşte detaylar...
MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI
MSÜ başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5 Ocak tarihinde başladı. Başvurular 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.
2026 MSÜ TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026
Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026
Sınav Tarihi: 1 Mart 2026
Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025
MSÜ SINAVI HAKKINDA
MSÜ, Türkiye'de öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ'de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı'na girmesi gerekmektedir.