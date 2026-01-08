Asker olma hayali kuran adayların katılım sağlayacağı 2026 Milli Savunma Üniversitesi sınavı için başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. 5 Ocak itibarıyla başlayan başvurular sonrası binlerce kişi, son başvuru gününü araştırmaya başladı. “MSÜ başvuruları hangi tarihte sona erecek?” sorusu gündemdeki yerini korurken, ÖSYM takvimiyle birlikte MSÜ sınavının yapılacağı tarih de adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar haberimizde...