2026 MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün tamamlandı. Türkiye genelinde 600 binden fazla adayın katıldığı sınav, 1467 bina ve 28 bin 879 salonda gerçekleştirildi. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda MSÜ sınav sonuçları tarihi belli oldu. Peki, 2026 MSÜ sınav sonucu hangi gün açıklanacak, nereden sorgulanacak? İşte tüm detaylar...
MSÜ 2026 SINAVI BUGÜN GERÇEKLEŞTİ
2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, bugün tamamlandı. Sınava Türkiye genelinde 600 binden fazla aday katılırken, 1467 bina ve 28.879 salonda eş zamanlı oturumlar yapıldı.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından erişebilecekler.
MSÜ SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve kılavuzda yer alan Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.