Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ sınav ve başvuru tarihi 2026: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman, başvuru şartları neler?

        MSÜ sınav ve başvuru tarihi 2026: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav ve başvuru tarihi belli oldu. ÖSYM sınav takvimine göre başvurular ocak ayında başlayacak. Askeri öğrenci olmak isteyen adayların katılım sağlayacakları 2026 MSÜ için takvimi merak ediyor. Peki Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 17:07 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ve başvuru tarihleri, 2026 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte 2026 MSÜ sınav, başvuru tarihi ve sonuçlarla ilgili ayrıntılar..

        2

        2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.

        Buna göre; 2026 MSÜ 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

        Başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.

        3

        2026 MSÜ TAKVİMİ

        Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026

        Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026

        Sınav Tarihi: 1 Mart 2026

        Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025

        MSÜ SINAVI HAKKINDA

        MSÜ, Türkiye'de öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ'de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı'na girmesi gerekmektedir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı