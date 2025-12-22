MSÜ sınav ve başvuru tarihi 2026: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman, başvuru şartları neler?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınav ve başvuru tarihi belli oldu. ÖSYM sınav takvimine göre başvurular ocak ayında başlayacak. Askeri öğrenci olmak isteyen adayların katılım sağlayacakları 2026 MSÜ için takvimi merak ediyor. Peki Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ve başvuru tarihleri, 2026 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte 2026 MSÜ sınav, başvuru tarihi ve sonuçlarla ilgili ayrıntılar..
2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.
Buna göre; 2026 MSÜ 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.
Başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.
2026 MSÜ TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026
Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026
Sınav Tarihi: 1 Mart 2026
Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025
MSÜ SINAVI HAKKINDA
MSÜ, Türkiye'de öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ'de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı'na girmesi gerekmektedir.