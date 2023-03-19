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MSÜ sınava giriş yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için heyecanla sınavı bekleyen öğrenciler, subay olmak için gün sayıyor. MSÜ sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin sınav yerleri de belli olacak. İşte, binlerce öğrencinin beklediği MSÜ sınavı ve sınav giriş yerlerine dair tüm detaylar...

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  • MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek ve bir subay olmak için heyecanla sınavı bekleyen adaylar, tüm gelişmeleri takip ediyor. 2 Nisan'da yapılacak sınava az bir zaman kala tüm adaylar MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2023 MSÜ sınavı ve tüm detaylar...
  • MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    2 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için adaylar heyecanla sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor ancak şu ana kadar sınav yerleri açıklanmadı.

    Geçtiğimiz sene, sınav yerleri, sınavdan 10 gün önce açıklanmıştı dolayısıyla bu sene sınav yerlerinin 24-25 Mart tarihlerinde açıklanması bekleniyor. 
  • MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR? 

    Adaylar, sınav giriş belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içerisinde T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Adaylar, sınav giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.
  • MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    Adayların, sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurması zorunludur. Sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Adaylar belge üzerindeki fotoğrafının görünür olmasına dikkat etmelidir.
  • MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

    Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç belgede herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır, aksi takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

    Sınava giriş belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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