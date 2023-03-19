MSÜ sınava giriş yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek ve bir subay olmak için heyecanla sınavı bekleyen adaylar, tüm gelişmeleri takip ediyor. 2 Nisan'da yapılacak sınava az bir zaman kala tüm adaylar MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2023 MSÜ sınavı ve tüm detaylar...