2026-MSÜ sınavı için bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığınca askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) gerçekleştirilecek. Başvurusunu tamamlayan tüm adayları ilgilendiren 2026-MSÜ sınavı kılavuzu yayımlandı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...