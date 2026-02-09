MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? 2026 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım devam ediyor. 29 Ocak tarihinde başvurularını tamamlayan adayların gözü, sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe döndü. ÖSYM tarafından yapılacak sınavda adaylara 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre tanınacak. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, sınava girerken gerekli belgeler neler? İşte 2026-MSÜ sınavı kılavuzu ile tüm detaylar...
2026-MSÜ sınavı için bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığınca askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) gerçekleştirilecek. Başvurusunu tamamlayan tüm adayları ilgilendiren 2026-MSÜ sınavı kılavuzu yayımlandı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 01 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru süreci, 5 - 29 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlandı.
Başvuruların tamamlanmasının ardından MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Resmi duyuru geldikten sonra ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek.
MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU OLACAK?
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.
Sınavda,
Türkçe 40 soru,
Sosyal Bilimler: Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe) 5 soru,
Temel Matematik 40 soru,
Fen Bilimleri: Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6 soru sorulacak.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, MSÜ sınav giriş belgesini sınavın yapılacağı hafta içinde “https://ais.osym.gov.tr” adresinden temin edebilecek. Bu kapsamda MSÜ sınav yerlerinin, sınav tarihinden yaklaşık iki hafta önce erişime açılması bekleniyor.
SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınav günü, sınava giriş belgesiyle birlikte geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. 2026-MSÜ Sınav Kılavuzu’na göre fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı T.C. kimlik kartı veya süresi dolmamış fotoğraflı pasaporttan herhangi biri yanında olmayan adaylar, sınav binasına giriş yapamayacak.
2026-MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ