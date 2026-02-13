Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 2026 yılında gerçekleşecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için bekleyiş devam ediyor. 5 - 29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından, sınav giriş belgesine dair duyurular yakından takip ediliyor. Binlerce askeri öğrenci adayının katılacağı sınav, 1 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Bu kapsamda “2026 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...