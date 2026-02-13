MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama: MSÜ sınavı ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?
2026 yılının Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım sürüyor. Başvurularını 29 Ocak'ta tamamlayan binlerce adayın gözü, sınav yerleri hakkında yapılacak duyuruya döndü. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına giriş sınavında adaylara 120 soruluk test sınavı yöneltilecek. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar...
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 2026 yılında gerçekleşecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için bekleyiş devam ediyor. 5 - 29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından, sınav giriş belgesine dair duyurular yakından takip ediliyor. Binlerce askeri öğrenci adayının katılacağı sınav, 1 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Bu kapsamda “2026 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...
2026 MSÜ SINAV TARİHİ
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, MSÜ sınav giriş belgesini sınavın yapılacağı hafta içinde ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Bu doğrultuda MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı.
ÖSYM 2026 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sınav yerleri henüz açıklanmadı. Resmi duyurunun yapılmasının ardından ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek.
MSÜ SINAVI KAÇ SORU OLACAK?
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.
Sınavda,
Türkçe 40 soru,
Sosyal Bilimler: Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe) 5 soru,
Temel Matematik 40 soru,
Fen Bilimleri: Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6 soru sorulacak.
MSÜ SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER
Adayların sınav günü, sınava giriş belgesiyle birlikte geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. 2026-MSÜ Sınav Kılavuzu’na göre fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı T.C. kimlik kartı veya süresi dolmamış fotoğraflı pasaporttan herhangi biri yanında olmayan adaylar, sınav binasına giriş yapamayacak.
2026-MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ