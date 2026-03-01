MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı! ÖSYM 2026 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı
2026 MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım sona erdi. Bu yıl 645 binden fazla adayın başvurduğu sınav, 1 Mart Pazar günü saat 10.15 itibarıyla başladı ve 165 dakika sürdü. Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM soru ve cevaplarını web sitesi üzerinden yayınladı. Peki, ÖSYM 2026 MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı nereden sorgulanır? İşte tüm ayrıntılar...
2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün tamamlandı. Türkiye genelinde binlerce adayın gireceği sınav, 1467 bina ile 28.879 salonda aynı anda gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından aynı gün içinde temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının erişime açıldı. Bu kapsamda "ÖSYM 2026 MSÜ sınav soruları ve cevapları nasıl sorgulanır, cevap anahtarı PDF nereden indirilir?" sorularının cevabı haberimizde...
MSÜ SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
2026 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2026-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10’u erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 1 Mart 2026 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 11 Mart 2026 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.
2026 MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN İNDİRİLİR?
Adaylar 2026 MSÜ sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
MSÜ SINAVININ GEÇERLİ OLMA ŞARTLARI
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için;
- Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,
- Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
- Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
- Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp
kodlaması,
- Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
- Soru kitapçığı ve cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
- Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
- Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
- Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav
görevlilerine teslim etmesi,
- Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur.
2026- MSÜ SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve kılavuzda yer alan Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.