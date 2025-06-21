MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecini tamamlayan adaylar, gözlerini sonuç açıklama tarihine çevirdi. 18 Nisan'da sona eren tercih işlemlerinin ardından, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşmek isteyen binlerce genç, "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Tercih sonuçlarının, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Detaylar haberimizde...
MSÜ tercihlerini tamamlayan adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nda eğitim hayali kuran binlerce genç, 18 Nisan’da sona eren başvuruların ardından şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Haziran ayına girilmesiyle birlikte beklentiler artarken, MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Adaylar sonuçlara, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi platformu olan PERTEM üzerinden ulaşabilecek. İşte detaylar...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı, ancak geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri değerlendirme işlemleri 18 Nisan’dan itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin herhangi bir takvim ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl tercihler 3-10 Mayıs tarihleri arasında alınırken sonuçlar 11 Haziran tarihinde duyurulmuştu. MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının 2. haftası itibarıyla erişime açılması bekleniyor.
KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI
MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar PERTEM üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.
SONUÇLAR PERTEM ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK
MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.
Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.