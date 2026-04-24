        Haberler Bilgi Gündem MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? MSÜ tercih sonuçları tarihi ve sorgulama ekranı

        MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        MSÜ tercihlerinde son gün! Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen binlerce aday, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözünü sonuç tarihine çeviriyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların hangi harp okulu ya da meslek yüksekokuluna yerleştiği netlik kazanacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2026? İşte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonucu tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 08:02 Güncelleme:
        1

        Milli Savunma Üniversitesi 2026 tercih sonuçları için geri sayım sürerken, adaylar sonuç ekranının açılacağı tarihi merakla araştırıyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçen MSÜ’de, sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların eğitim ve kariyer planları şekillenecek. İşte MSÜ sonuç takvimi...

        2

        MSÜ TERCİHLERİNDE SON GÜN!

        Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 25 Mart'ta başlayan tercih süreci, 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak.

        3

        MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

        MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        MSÜ TERCİH SÜRESİ UZATILACAK MI?

        Adayların merak ettiği bir diğer konu da sürenin uzatılıp uzatılmayacağı. Ancak şu ana kadar MSÜ tercih süresinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        5

        MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

        2026 Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında ilan edilmesi öngörülüyor. MSÜ tercih sonuçları 2026 sürecinde adaylar, yerleştirme puanlarına göre değerlendirilecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından:

        Puan sıralaması yapılacak

        Adaylar uygun okullara yerleştirilecek

        Sonuçlar resmi olarak duyurulacak.

        Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar ikinci aşama seçim süreçlerine davet edilecek.

        6

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ tercih sonuç tarihi henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz yıllara baktığımızda; Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti. Tercih sonuçları ise 24 Haziran 2025'te açıklanmıştı. 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatılacak
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Dava açtı
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Warner Bros ile Paramount anlaştı
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Doğum izninde ne değişti?
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu