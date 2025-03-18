MSÜ sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025 MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlendi. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen adayların katılım sağladığı sınav şimdi sonuç adımında. Sınavın sonuç günü bugün olarak belirtilmişti. Bu sebeple gözler ÖSYM son dakika duyurularına çevrildi. MSÜ sınav sonuçları sorgulama işlemi sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Peki, 2025 MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?
MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. ÖSYM sınav takviminde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuç tarihi 18 Mart olarak işaretlenmişti. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte sınav puanlarını merak eden adaylar, sonuç açıklama sistemi üzerinde bekleyişe başladı. ÖSYM son dakika duyuruları yakın takibe alındı. Peki; 2025 MSÜ sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi.
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart Salı bugün açıklanacak. ÖSYM genellikle düzenlendiği sınavların sonuçlarını saat 10.00 veya 11.00 civarında erişime açıyor.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçen yıl MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.
MSÜ tercih sürecinin bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında başlaması bekleniyor.
Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.