MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. ÖSYM sınav takviminde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuç tarihi 18 Mart olarak işaretlenmişti. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte sınav puanlarını merak eden adaylar, sonuç açıklama sistemi üzerinde bekleyişe başladı. ÖSYM son dakika duyuruları yakın takibe alındı. Peki; 2025 MSÜ sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…