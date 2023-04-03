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MSÜ 2023 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları (Kadın-Erkek)

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2023 ile ilgili olarak gözler şimdi taban puanlarına çevrildi. Yurt genelindeki binlerce adayın katılım gösterdiği zorlu sınavın ardından MSÜ 2023 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları (Kadın-Erkek) hakkındaki ilk bilgileri derledik!

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  • MSÜ TABAN PUANLARI listesi 2023: ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları listesi (Kadın ile Erkek)

    2023 MSÜ sınavının ardından sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen sınacda ter döken adaylar, 2023 erkek ve kadın MSÜ taban puanlarına dair aramalar yapıyor. İşte, geçtiğimiz senenin 2022 MSÜ taban puanları tablosu ve merak edilen bilgiler... 
  • MSÜ TABAN PUANLARI listesi 2023: ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları listesi (Kadın ile Erkek)

    2023 MSÜ taban puanları listesi yayınlandığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;
  • MSÜ TABAN PUANLARI listesi 2023: ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları listesi (Kadın ile Erkek)

    HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

    HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

    KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

    KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
  • MSÜ TABAN PUANLARI listesi 2023: ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları listesi (Kadın ile Erkek)

    HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

    HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

    KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

    KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

    KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558
  • MSÜ TABAN PUANLARI listesi 2023: ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları listesi (Kadın ile Erkek)

    ASTSUBAY MYO ADAYLARI

    KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

    BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

    BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

    BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756
  • MSÜ TABAN PUANLARI listesi 2023: ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları listesi (Kadın ile Erkek)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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