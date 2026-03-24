MSÜ taban ve tavan puanları 2026: Kadın/Erkek MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu taban puanları açıklandı mı?
1 Mart tarihinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026 MSÜ) sonuçları açıklandı. Sınavdan aldıkları puanları öğrenen adaylar MSÜ 2026 taban ve tavan puanları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Harp Okulları ile Meslek Yüksekokullarına yapılacak alımda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerine göre en düşük ve en yüksek puanlar kadın ve erkek adayların tercih listelerini şekillendirmede büyük rol oynayacak. Peki, Hava, Deniz, Kara Harp Okulu (kadın/erkek) MSÜ taban ve tavan puanları açıklandı mı? İşte detaylar...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026 MSÜ) sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler MSÜ 2026 taban ve tavan puanlarına çevrildi. Kadın ve erkek adaylar, Harp Okulları ile Meslek Yüksekokullarının sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerine göre en düşük ve en yüksek kaç puandan alım yaptığını merak ediyor. Bu kapsamda ‘’Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Hava, Deniz, Kara Harp Okulu taban ve tavan puanları açıklandı mı?’’ sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte merak edilen tüm detaylar….
2026 MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2026-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2026 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MSÜ tercihleri, geçen yıl 24 Mart - 18 Nisan tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar, tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğuda bu yıl MSÜ tercih işlemlerinin bu hafta içerisinde veya nisan ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
Konu ile ilgili ÖSYM’den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
2026 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
MSÜ 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
MSÜ 2026 taban puanları henüz açıklanmadı. 2026 taban ve tavan puanları MSÜ tercihlerinin alınmasının ardından açıklanacak.
Adaylar 2025 MSÜ taban ve tavan puanlarını baz alarak tercih işlemlerini gerçekleştirecekler.
MSÜ 2025 TABAN PUANLARI
Hava Harp Okulu (Sayısal)
340,29930 (Erkek) 363,38460 (Kadın)
Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) (Sayısal)
287,91733 (Erkek) 355,60884 (Kadın)
Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık)
288,10294 (Erkek) 362,43486 (Kadın)
Kara Harp Okulu (Sözel)
325,52641 (Erkek)
*Kara Harp Okuluna sözel puan türünden kadın aday temin edilmemektedir.
Astsubay Meslek Yüksekokulları
Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO (Genel)
252,16987 (Erkek) 327,91907 (Kadın)
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
Bando MYO (İlk tercihi Bando Olan) (Genel)
115,98379 (Erkek) 302,0242 (Kadın)
Bando MYO (Tercihleri arasında Bando Olan) (Genel)
222,68338 (Erkek)