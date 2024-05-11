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        Haberler Gündem MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

        MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

        Milli Savunma Üniversitesi tercihleri 10 Mayıs Cuma günü sona erdi. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihlerini tamamlayan adaylar MSÜ tercih sonucunu sorgulamaya başladı. Adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tradresinden öğrenilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:07
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        Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihlerini tamamlayan adaylar MSÜ tercih sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası personeltemin sayfasından öğrenecek. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

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        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ tercih sonuçları ile ilgili henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin detaylar belli olunca haberimizde yer alacaktır.

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        MSÜ TERCİHLERİ SONA ERDİ!

        MSÜ tercihleri, 3 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini tamamlayacak.

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        MSÜ İÇİN TYT VE AYT SINAVI ŞARTI

        Harp Okulları için;

        • 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.
        • 2024-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

        Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

        2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

        Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

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