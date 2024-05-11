Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihlerini tamamlayan adaylar MSÜ tercih sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası personeltemin sayfasından öğrenecek. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı