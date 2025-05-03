MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 24 Mart - 18 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından, MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemdeki yerini aldı. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleştirilecek. Peki, "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
MSÜ tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından, MSÜ sonuçları için, Milli Savunma Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. MSÜ tercih sonuçları belirtilen tarihte, "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresi üzerinden erişime sunulacak. Peki, "2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 21 Nisan'da sona erdi.
MSÜ tercih sonuçlarının mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
MSÜ mülakatlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.
MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden erişime sunulacak.