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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ tercih tarihleri takvimi || Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        MSÜ tercih tarihleri takvimi 2025: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçları 18 Mart'ta açıklandı. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, tercih süreci için geri sayıma geçti. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna göre Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihler alınacak. Adaylar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri puanlar ile tercih listelerini şekillendirecek. Peki 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte MSÜ tercih tarihleri 2025 takvimi hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 15:48 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:48
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        1

        2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart’ta açıklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte sınav puanlarını öğrenen adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak MSÜ tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar, sınav puanları ve tercih kılavuzu doğrultusunda tercih listelerini hazırlayacak. Bu sebeple MSÜ tercih tarihleri takvimi yanı sıra Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları araştırılıyor. Peki 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        2

        MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2025 MSÜ tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih takvimi ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 MSÜ tercih kılavuzu ile birlikte netleşecek.

        Geçtiğimiz yıl MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti.

        Buna göre, MSÜ tercih sürecinin bu yıl da nisan ayında başlaması bekleniyor.

        4

        MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2025 BELLİ OLDU MU?

        Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı.

        Tercih kılavuzunda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayımlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

        5

        MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MSÜ KAÇ PUANLA ALIYOR?

        Milli Savunma Üniversitesi sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre kazanma puanı değişkenlik göstermektedir. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak değişir.

        Adaylar geçtiğimiz yılın (2024) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler.

        6

        HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

        KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396

        KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929

        KHO SÖZEL 342,96547

        HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

        HHO SAYISAL 389,34501

        KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140

        KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876

        ASTSUBAY MYO ADAYLAR

        KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782

        BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

        BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636

        BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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