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MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih kılavuzu 2022

MSÜ sınav sonuçlarının 14 Nisan tarihinde yayınlanmasının ardından MSÜ tercih kılavuzu yayınlanmasıyla tercih süreci başladı. Adaylar, tercihlerini https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapabilecek. İşte Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih kılavuzu 2022 ile MSÜ tercih yap!

  • 01
    MSÜ TERCİH YAP! MSÜ tercih kılavuzu 2022 ile MSÜ tercih nasıl yapılır?

    Milli Savunma Üniversitesi ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 27 Mart tarihinde yapılmıştı. Sınava katılan adaylar tercih işlemlerini bugün itibarıyla yapmaya başlayacak. Peki, MSÜ tercih nasıl yapılır? MSÜ tercih ne zaman bitiyor? İşte MSÜ tercih işlemleri ile ilgili ayrıntılar...
  • 02
    MSÜ TERCİH YAP! MSÜ tercih kılavuzu 2022 ile MSÜ tercih nasıl yapılır?

    MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    2022 MSÜ tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Adaylar tercihleri ise 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında tercih yapamayan adaylar için 2. seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

     

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  • 03
    MSÜ TERCİH YAP! MSÜ tercih kılavuzu 2022 ile MSÜ tercih nasıl yapılır?

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Tercih yapan adayların başvuru sonuçları ise 17 Haziran tarihinde ÖSYM sitesinden ilan edilmesi bekleniyor.
  • 04
    MSÜ TERCİH YAP! MSÜ tercih kılavuzu 2022 ile MSÜ tercih nasıl yapılır?

    MSÜ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

     

    MSÜ tercihlerinin başlamasının ardından tercih yapan adaylar kontenjan sayısını merak etmeye başladı. Sınava giren kişi sayısının belli olmadığı gibi kadın ve erkek aday ile genel kontenjan sayısı da belli olmadı. Kontenjan sayılarının açıklanması halinde sizlerle paylaşacağız.
  • 05
    MSÜ TERCİH YAP! MSÜ tercih kılavuzu 2022 ile MSÜ tercih nasıl yapılır?

    MSÜ ERKEK VE KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLARI

     

    Erkek ve kadın adayları için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:
  • 06
    MSÜ TERCİH YAP! MSÜ tercih kılavuzu 2022 ile MSÜ tercih nasıl yapılır?

    HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
    KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
    DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
    KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

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