Milli Savunma Üniversitesi ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 27 Mart tarihinde yapılmıştı. Sınava katılan adaylar tercih işlemlerini bugün itibarıyla yapmaya başlayacak. Peki, MSÜ tercih nasıl yapılır? MSÜ tercih ne zaman bitiyor? İşte MSÜ tercih işlemleri ile ilgili ayrıntılar...