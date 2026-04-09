MSÜ tercihleri için son gün ne zaman? 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart'ta tamamlandı ve sonuçlar 24 Mart Salı günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, 25 Mart itibarıyla tercih işlemlerine başladı. Şimdi binlerce kişi, tercih sürecinin ne zaman sona ereceğini ve yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğini araştırıyor. İşte 2026 MSÜ tercih takvimi ve yerleştirme sürecine dair tüm detaylar…
2026 MSÜ TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih süreci 25 Mart’ta başladı. Adaylar tercihlerini 24 Nisan Cuma günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.
MSÜ TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.
2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılında Milli Savunma Üniversitesi için tercih süreci Mart ayının son günlerinde başlamış ve yerleştirme sonuçları Haziran ayının sonlarına doğru ilan edilmişti.
Bu takvime göre, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayında açıklanması öngörülüyor. Resmi açıklamalar yapıldığında detaylar güncellenecektir.