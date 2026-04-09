        MSÜ tercihleri için son gün ne zaman? 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihi nereden, nasıl yapılır?

        MSÜ tercihleri için son gün ne zaman? 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart'ta tamamlandı ve sonuçlar 24 Mart Salı günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, 25 Mart itibarıyla tercih işlemlerine başladı. Şimdi binlerce kişi, tercih sürecinin ne zaman sona ereceğini ve yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğini araştırıyor. İşte 2026 MSÜ tercih takvimi ve yerleştirme sürecine dair tüm detaylar…

        Giriş: 09.04.2026 - 17:47 Güncelleme:
        2026 yılında gerçekleşecen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026 MSÜ), 1 Mart’ta tamamlandı. Sınav sonuçları ise 24 Mart Salı günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi 25 Mart itibarıyla başladı. Binlerce aday, tercih sürecinin takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 MSÜ tercihleri ne zaman sona eriyor, son başvuru günü ne zaman, tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte tüm detaylar haberimizde…

        2026 MSÜ TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

        Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih süreci 25 Mart’ta başladı. Adaylar tercihlerini 24 Nisan Cuma günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

        MSÜ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

        Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

        2026 MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2025 yılında Milli Savunma Üniversitesi için tercih süreci Mart ayının son günlerinde başlamış ve yerleştirme sonuçları Haziran ayının sonlarına doğru ilan edilmişti.

        Bu takvime göre, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayında açıklanması öngörülüyor. Resmi açıklamalar yapıldığında detaylar güncellenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?