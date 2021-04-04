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MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihi hakkında

MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusu Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. MSÜ tercihleri MSÜ personel temin sitesinden gerçekleştiriliyor. Peki, 2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihi hakkında

MSÜ tercihleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla araştırılmaya devam ediliyor. 4 Nisan Pazar günü sınava giren adaylar, sınavdan alacağı puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapmıştı. Bu bilgiler sonucunda 2021-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-SAY)
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-EA)
Kara Harp Okulu (KHO-SÖZ)
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar
müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI PUAN TÜRÜ

KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday
çağrılabilecektir. Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılması
ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır

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