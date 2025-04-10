MSÜ tercihleri son gün ne zaman? MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?
MSÜ tercihleri 24 Mart tarihinde başladı. SÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı üniversitede askeri eğitim almak isteyen adaylar tarafından tercih ediliyor. Peki MSÜ tercihleri son gün ne zaman? MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Tercihler 24 Mart’ta başladı. Peki MSÜ tercihleri son gün ne zaman ve tercihler nasıl ve nereden yapılır?
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir.
Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.