MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu
2024 MTV Avrupa Müzik Ödülleri, İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene; Taylor Swift, 4 ödülle damga vurdu
Bu yıl 30'uncu kez düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninde Rita Ora sunuculuk yaptı.
Rita Ora
7 yıl sonra ilk kez İngiltere'de sahiplerini bulan MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninde, şarkıcı Rita Ora, kısa süre önce balkondan düşerek hayatını kaybeden arkadaşı Liam Payne'i unutmadı.
Liam Payne
Rita Ora; "Onu yakın zamanda kaybettik. O, MTV dünyasının ve benim dünyamın büyük bir parçasıydı. Girdiği her odaya neşe saçardı ve bu dünyada büyük bir iz bıraktı" dedi.
Taylor Swift
Manchester’s Co-Op Arena'da gerçekleşen ödül töreninde en çok ödül kazanan isim Taylor Swift oldu. Taylor Swift; 'En İyi Sanatçı', "En İyi ABD'li Sanatçı", 'En İyi Canlı Performans' ve 'Fortnight' (Post Malone ile birlikte) videosuyla 'En İyi Video' ödüllerini kazanarak geceye damgasını vurdu.
KAZANANLAR
En İyi Şarkı: Sabrina Carpenter - ‘Espresso’
En İyi Video: Taylor Swift ft. Post Malone – ‘Fortnight’
En İyi Sanatçı: Taylor Swift
En İyi Düet: LISA ft. Rosalía – "NEW WOMAN"
En İyi Elektronik: Calvin Harris
En İyi Hip-Hop: Eminem
En İyi R&B: Tyla
En İyi Alternatif Müzik: Imagine Dragon
En İyi Canlı Performans: Taylor Swift
En İyi Pop Şarkıcısı: Ariana Grande
En İyi Yeni Şarkıcı: Benson Boone
En İyi K-Pop: Jimin
En İyi Latin Şarkıcı: Peso Pluma
En İyi Rock Sanatçısı: Liam Gallagher