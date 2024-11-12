MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Bu yıl 30'uncu kez düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninde Rita Ora sunuculuk yaptı.

Rita Ora

7 yıl sonra ilk kez İngiltere'de sahiplerini bulan MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninde, şarkıcı Rita Ora, kısa süre önce balkondan düşerek hayatını kaybeden arkadaşı Liam Payne'i unutmadı.

Liam Payne

Rita Ora; "Onu yakın zamanda kaybettik. O, MTV dünyasının ve benim dünyamın büyük bir parçasıydı. Girdiği her odaya neşe saçardı ve bu dünyada büyük bir iz bıraktı" dedi.

Taylor Swift

Manchester’s Co-Op Arena'da gerçekleşen ödül töreninde en çok ödül kazanan isim Taylor Swift oldu. Taylor Swift; 'En İyi Sanatçı', "En İyi ABD'li Sanatçı", 'En İyi Canlı Performans' ve 'Fortnight' (Post Malone ile birlikte) videosuyla 'En İyi Video' ödüllerini kazanarak geceye damgasını vurdu.

KAZANANLAR En İyi Şarkı: Sabrina Carpenter - ‘Espresso’ En İyi Video: Taylor Swift ft. Post Malone – ‘Fortnight’ En İyi Sanatçı: Taylor Swift En İyi Düet: LISA ft. Rosalía – "NEW WOMAN" En İyi Elektronik: Calvin Harris En İyi Hip-Hop: Eminem En İyi R&B: Tyla En İyi Alternatif Müzik: Imagine Dragon En İyi Canlı Performans: Taylor Swift En İyi Pop Şarkıcısı: Ariana Grande En İyi Yeni Şarkıcı: Benson Boone En İyi K-Pop: Jimin En İyi Latin Şarkıcı: Peso Pluma