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        Haberler Müzik MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu

        MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu

        2024 MTV Avrupa Müzik Ödülleri, İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene; Taylor Swift, 4 ödülle damga vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:44
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        Taylor Swift damgası
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        Bu yıl 30'uncu kez düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninde Rita Ora sunuculuk yaptı.

        Rita Ora

        7 yıl sonra ilk kez İngiltere'de sahiplerini bulan MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninde, şarkıcı Rita Ora, kısa süre önce balkondan düşerek hayatını kaybeden arkadaşı Liam Payne'i unutmadı.

        Liam Payne

        Rita Ora; "Onu yakın zamanda kaybettik. O, MTV dünyasının ve benim dünyamın büyük bir parçasıydı. Girdiği her odaya neşe saçardı ve bu dünyada büyük bir iz bıraktı" dedi.

        Taylor Swift

        Manchester’s Co-Op Arena'da gerçekleşen ödül töreninde en çok ödül kazanan isim Taylor Swift oldu. Taylor Swift; 'En İyi Sanatçı', "En İyi ABD'li Sanatçı", 'En İyi Canlı Performans' ve 'Fortnight' (Post Malone ile birlikte) videosuyla 'En İyi Video' ödüllerini kazanarak geceye damgasını vurdu.

        KAZANANLAR

        En İyi Şarkı: Sabrina Carpenter - ‘Espresso’

        En İyi Video: Taylor Swift ft. Post Malone – ‘Fortnight’

        En İyi Sanatçı: Taylor Swift

        En İyi Düet: LISA ft. Rosalía – "NEW WOMAN"

        En İyi Elektronik: Calvin Harris

        En İyi Hip-Hop: Eminem

        En İyi R&B: Tyla

        En İyi Alternatif Müzik: Imagine Dragon

        En İyi Canlı Performans: Taylor Swift

        En İyi Pop Şarkıcısı: Ariana Grande

        En İyi Yeni Şarkıcı: Benson Boone

        En İyi K-Pop: Jimin

        En İyi Latin Şarkıcı: Peso Pluma

        En İyi Rock Sanatçısı: Liam Gallagher

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        #MTV
        #Taylor Swift
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