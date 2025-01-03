MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı
Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 31 Ocak'a kadar sürecek birinci taksit ödeme dönemi başladı
2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2025 tarihinde başladı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Silk taksidin son ödeme tarihi ise 31 Ocak.
Söz konusu açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.
Ödemelerinizi;
yapabilirsiniz."