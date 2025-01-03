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        Haberler Ekonomi Otomobil MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı - Otomobil Haberleri

        MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı

        Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 31 Ocak'a kadar sürecek birinci taksit ödeme dönemi başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:35
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        MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı
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        2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2025 tarihinde başladı.

        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Silk taksidin son ödeme tarihi ise 31 Ocak.

        Söz konusu açıklamada şu bilgiler yer aldı:

        "Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

        Ödemelerinizi;

        • Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00:10-23:50 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
        • Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
        • Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
        • PTT şubelerine,

        yapabilirsiniz."

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