MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı

2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2025 tarihinde başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Silk taksidin son ödeme tarihi ise 31 Ocak.

Söz konusu açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.