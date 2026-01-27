MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemeleri birinci taksit ödemesi yapmak isteyen araç sahipleri, e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi ya da mobil bankacılık üzerinden yapabilecek.

Ödeme işlemleri Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 00.10 ile 23.50 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyor. İnternet üzerinden yapılacak işlemlerde güvenlik nedeniyle tarayıcıya doğrudan gib.gov.tr adresinin veya bankaların resmi internet sitelerinin yazılarak giriş yapılması gerekiyor.

Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanına şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.