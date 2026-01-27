Habertürk
        MTV ödemelerinde son gün ne zaman, ilk taksit ödemesi nereden, nasıl yapılır? Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi

        MTV ödemelerinde son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemesi nasıl yapılır?

        2026 yılının Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksit ödemeleri 2 Ocak tarihinde başladı. Türkiye'de trafik siciline kayıtlı motorlu taşıt sahipleri, araçları kayıtlı olduğu sürece her yıl iki kez MTV ödemelerini gerçekleştiriyor. İlk taksit döneminin başlamasıyla birlikte, araç sahipleri bankaların sunduğu taksit seçeneklerini yakından takip ediyor. Peki, MTV ilk taksit için son ödeme tarihi ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 17:37 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:37
        1

        Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemeleri 2 Ocak tarihi itibarıyla başladı. Motorlu araç sahipleri, e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi ya da mobil bankacılık üzerinden ödemelerini yapabilecek. Belirlenen süre içerisinde ödemesini yapmayanlar ise araçlarını muayeneden geçiremeyecek. Bu kapsamda “MTV ilk taksit ödemelerinde son gün ne zaman, ödeme nasıl yapılır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        2

        MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İLK TAKSİT ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

        Türkiye’de trafik siciline kayıtlı motorlu taşıt sahipleri, her yıl devlete Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyor. Yıl içerisinde iki kez gerçekleşen MTV ödemelerinin ilk taksit dönemi 2 Ocak itibarıyla başladı.

        MTV ödemelerini yapmayan araç sahipleri, araçlarını periyodik muayeneden geçiremeyecek.

        3

        MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün 2 Şubat 2026 Pazartesi günü olarak açıklandı.

        4

        MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

        MTV ödemeleri birinci taksit ödemesi yapmak isteyen araç sahipleri, e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi ya da mobil bankacılık üzerinden yapabilecek.

        Ödeme işlemleri Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 00.10 ile 23.50 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyor. İnternet üzerinden yapılacak işlemlerde güvenlik nedeniyle tarayıcıya doğrudan gib.gov.tr adresinin veya bankaların resmi internet sitelerinin yazılarak giriş yapılması gerekiyor.

        Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanına şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

        5

        TAKSİTLİ ÖDEME YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?

        MTV ödemeleri alan bankalar listesi şu şekilde:

        - Ziraat BankKart 4 taksit,

        - Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit,

        - Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit,

        - Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit,

        - Albaraka 3 taksit,

        - Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit,

        - Garanti BBVA Bonus 3 taksit,

        - Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit,

        - TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit,

        - Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
