MTV 2. ödeme için son gün geldi çattı. Motorlu taşıt vergisi (MTV) 2018 hesaplamaları yapıldı, ilk taksitler ocak ayında ödendi. Şimdi sıra ikinci taksitlerde. MTV 2018 ikinci taksit ödemelerinin son günü ne zaman? Hangi bankalar MTV ödemesi için taksit imkanı sunuyor. MTV hesaplaması nasıl yapılır? detaylar haberimizde.

2018 MTV SON ÖDEME NE ZAMAN?

MTV'nin ikinci ödemesi 1 Temmuz'da başlamıştı. MTV ödemesi 31 Temmuz günü yani yarın sona erecek.

MTV TABLOSU

MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

HANGİ BANKA KARTLARI MTV ÖDEMESİNE TAKSİT YAPIYOR?

Araç sahiplerinin yılda iki kez ödediği MTV için bankalar da harekete geçti. Pek çok banka uygun ödeme koşullarıyla MTV'yi 4 taksite kadar ödeme imkanı sunuyor. İşte bankaalrın MTV kampanyaları:

İş Bankası Maximum Kart’la MTV 3 taksit

İş Bankası Maximum Kart’ınızla gib.gov.tr üzerinden yapacak 200 TL ve üzeri MTV ödemelerde 2 taksit , İş Cep uygulaması ve İnternet Şubesi üzerinden yapılacak 200 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 3 taksit fırsatı sunuyor.

Worldcard’a MTV 3 taksit

Yapı Kredi World ile gib.gov.tr, Yapı Kredi Şubeleri ve Yapı Kredi ATM'lerinden yapacak 100 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 2 taksit fırsatı sunuluyor.

Eğer MTV ödemesi Yapı Kredi Mobil ile QR kod kullanarak öderseniz, 3 taksite kadar çıkabilir.

Bonus’a MTV 3 taksit

BonusFlaş, Garanti İnternet, Garanti Cep, 444 0 333 Alo Garanti ve Garanti Paramatik’lerden yapılan tüm Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit fırsatı sunulacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi gib.gov.tr’den ödeme seçeneklerinden GarantiPay seçilip kart bilgileri girmeden yapılan ödemelere ücretsiz 3 taksit, ödeme seçeneklerinden kredi kartı seçilip kart bilgileri girilerek yapılan ödemelere ve garanti.com.tr’den yapılan ödemelere ücretsiz 2 taksit fırsatı sunulacak.

Akbank kartlarına MTV’de 2 taksit fırsatı

2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme zamanı geldi. 1 – 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında MTV kampanyası ile motorlu taşıtlar vergisi ödemesini Akbank kredi kartları ile yapmak isteyenler için ücretsiz 2 taksit ödeme fırsatı sunuluyor.

Cardfinans’a MTV’de 4 taksit fırsatı

1-31 Temmuz 2015 arasında CardFinans kredi kartıyla www.vergikolay.com.tr , www.gib.gov.tr , İnternet/Cep Şubemiz veya Finansbank Şubeleri üzerinden yapılacak Motorlu Taşıt Vergisi ödemelerine 4 taksit fırsatı sunuluyor.

Halkbank Paraf Paraf’la MTV’de 3 taksit

1 Temmuz – 5 Ağustos 2018 tarihleri arasında Halkbank İnternet Şubesi'nden, Halkbank Dialog’dan ya da gib.gov.tr'den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleşecektir.

Kampanya döneminde peşin ödeme opsiyonu geçerli olmayacaktır.

TEB Bonus’a 3 taksit

31 Temmuz 2018 tarihine kadar TEB Bonus Card'ınız ile CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması veya gib.gov.tr'den yapacağınız MTV ödemelerinize 3 taksit fırsatı sunuluyor.

Ziraat Maximum Kart’a MTV 3 taksit

Maximum Kart ile gib.gov.tr üzerinden yapacak 200 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 2 taksit , İnternet Şube ve İş Cep uygulaması üzerinden yapılacak 200 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 3 taksit imkanı sunuluyor.

Vakıfbank Vakıfkart'a MTV 2 taksit

İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, www.vakifkart.com.tr, Şubeler, ATM’ler ve Çağrı Merkezi aracılığı ile yapılacak MTV ödemelerde Peşin veya 2 Taksit ödeme seçenekleri sunuluyor.

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