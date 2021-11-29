Resmi Gazete'deki ifadelere göre yeniden değerlendirme oranı 2022'de yüzde 36.20 olacak. Yani vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan tüm vergi, harç ve ceza tutarları yüzde 36.20 oranında artacak.

MTV VE TRAFİK CEZALARINA ZAM

2022 yılının yanı sıra 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak oranla; trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç başta olmak üzere pek çok vergi ve harç yüzde 36.2 oranında zamlanacak. Cumhurbaşkanı'nın oranı değiştirme yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme geçen yıl yüzde 9.11 olarak ilan edilmişti. 2022 yılı için yüzde 36.2 olarak ilan edilen oran 2002 yılından bu yana belirlenen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.